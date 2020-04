Gingelom is tweede zwaarst getroffen corona-gemeente van het land: “Dit verbaast me niet”

Gingelom - Gingelom is de tweede zwaarst getroffen corona-gemeente van het land, zo blijkt uit nieuwe cijfers van Sciensano. Het aantal bevestigde besmettingen steeg er de afgelopen dagen van 25 naar 89, waardoor 1 op 94 inwoners er besmet is. “Dit verbaast me niet”, zegt burgemeester van Gingelom Patrick Lismont (Sp.a-goesting).

Op de Belgische kaart met het aantal bevestigde coronabesmettingen per inwonersaantal kleurt Alken al een tijdje als enige gemeente donkergroen. Alken is met 131 bevestigde besmettingen - waarmee 1 op 88 inwoners het virus draagt - al een tijdje de zwaarst getroffen corona-gemeente van het land. Maar op de nieuwe kaart die Sciensano vandaag verspreidt, kleurt er nog een tweede gemeente in ons land donkergroen: Gingelom. In de Zuid-Limburgse gemeente steeg het aantal bevestigde coronabesmettingen de afgelopen tien dagen van 25 naar 89, dat is meer dan een verdriedubbeling en de sterkste stijging van nieuwe coronagevallen in heel Limburg. In Gingelom is op dit moment 1 op 94 inwoners met zekerheid met het coronavirus besmet. Het is daarmee, na Alken, de tweede zwaarst getroffen corona-gemeente van het land.

Na Alken (de donkerste vlek op de kaart) kleurt nu ook Gingelom donkergroen: 1 op 94 inwoners is er met zekerheid besmet met corona. Foto: Sciensano

“Veel zieke mensen”

”Dit nieuws verbaast me niet echt”, reageert burgemeester van Gingelom Patrick Lismont (Sp.a - goesting). “We liggen in een streek die sowieso hard getroffen wordt door het coronavirus, dus daar ligt voor een stuk de verklaring. Daarnaast was er in onze gemeente al van in het begin van de corona-uitbraak sprake van positieve gevallen. Zo hadden we bijvoorbeeld in het gemeentehuis al snel een personeelslid dat positief had getest, waardoor we meteen maatregelen hebben genomen om de verspreiding in het gemeentehuis, maar ook in de rest van de gemeente, in te dijken. Ik had ook al van in het begin van de crisis de indruk dat er in Gingelom veel mensen ziek waren, al bleek dat toen nog niet uit de cijfers. Misschien hebben in de tussentijd veel mensen zich laten testen, waardoor het aantal bevestigde besmettingen nu zo is opgelopen.” Een andere verklaring heeft Lismont voorlopig niet voor de forse stijging. “In het woon-zorgcentrum in onze gemeente is de situatie onder controle, dus daar kan ook geen verklaring liggen.”

Dodentol

Het hoge aantal coronabesmettingen zorgt in Gingelom volgens burgemeester Lismont ook niet meteen voor een hoge dodentol. “Het aantal dodelijke coronaslachtoffers in Gingelom blijft voorlopig beperkt, al is elk slachtoffer er natuurlijk een teveel”, zegt Lismont.

