Europese reizigers brachten coronavirus naar New York, niet die uit Azië

De hoofdoorzaak voor het hevig woekerende coronavirus in New York ligt bij de Europese reizigers en niet bij passagiers uit Azië. Dat bracht een studie in de New York Times aan het licht. Volgens de onderzoekers circuleert het virus al sinds half februari in de Amerikaanse metropool, weken voor het eerste bevestigde geval.

New York is veruit de zwaarst getroffen staat in de Verenigde Staten door het coronavirus. Meer dan 6.200 van de 14.800 corona-overlijdens in de Verenigde Staten komen uit New York. “En dit aantal zal nog verder stijgen”, zei gouverneur Andrew Cuomo woensdag nog op zijn dagelijkse persconferentie.

LEES OOK. New Yorkse kathedraal wordt omgebouwd tot ziekenhuis

LEES OOK. Tongerse (33) werkt aan doctoraat in Atlanta: “Door gezondheidszorg wil ik hier niet blijven”

“De meerderheid van de gevallen is van Europese oorsprong”, stelde onderzoeker Harm van Bakel van de Icahn School of Medicine op Mount Sinai vast. Zijn bevindingen werden nog niet in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd, maar collega’s van de NYU Grossman School of Medicine in New York kwamen tot gelijkaardige resultaten.

Ongemerkt verspreid

Beide teams onderzochten het virus sinds half maart en stelden vast dat het ook voordien al actief was in New York en zich ongemerkt onder de bevolking verspreidde.

Amerikaans president Donald Trump verbood eind januari reizigers uit China het land binnen te komen. In februari sloot Italië voor het eerst steden en gemeenten af en op 11 maart verstrengde Trump zijn inreisverbod. Hij voegde ook de meeste Europese landen toe aan de lijst. Volgens de onderzoekers kwam dat te laat en hadden Europese reizigers het virus voordien al New York binnengebracht.

LEES OOK. Limburgers in New York:“Trump bewijst met zijn aanpak dat hij een grote grap is”