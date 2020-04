In de zoektocht naar manieren om het nieuwe coronavirus op gebruikte kledij en maskers te doden, duiken berichten op die beweren dat het werkt om die in de diepvriezer te plaatsen. “Maar dat is geen goede strategie”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

“De voorbije dagen hoorden we geruchten via sociale media of via persoonlijke mails waarin wordt gezegd dat maskers en andere items in de vriezer worden gestoken vanuit het idee dat dit het virus zal ...