249 nieuwe besmettingen in Limburg brengen totaal op 3.038

Hasselt - In Limburg zijn ondertussen al 3.038 mensen met zekerheid besmet met het coronavirus. Dat zijn er 249 meer dan gisteren, de hoogste stijging van afgelopen week. Op dit moment hebben 35 op 10.000 Limburgers met zekerheid een coronabesmetting.

KAART. Zoveel besmettingen met het coronavirus telt jouw gemeente

Het aantal Limburgers dat met zekerheid het coronavirus draagt, heeft de kaap van drieduizend overschreden. Op dit moment hebben 3.038 Limburgers met zekerheid een coronabesmetting. Dat zijn er 249 meer dan gisteren, de grootste stijging van afgelopen week. Gisteren was er nog sprake van 95 extra besmettingen, dinsdag waren er 87 nieuwe besmettingen. Waarom het aantal besmettingen in Limburg opnieuw fors de hoogte in gaat, is niet duidelijk. In Limburg zijn momenteel 35 op 10.000 inwoners met corona besmet. Daarmee blijven we de zwaarst getroffen provincie, gevolgd door Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen waar 23 op 10.000 inwoners besmet zijn. Oost-Vlaanderen (20 op 10.000 inwoners besmet) en Antwerpen (18 op 10.000 besmet) blijven de minst zwaar getroffen provincies.

2.523 corona-overlijdens

Het dodenaantal van de coronacrisis loopt, met 283 nieuwe sterfgevallen, op tot 2.523. In de ziekenhuizen stierven opnieuw 116 patiënten, de andere 167 mensen stierven in woon-zorgcentra of in een thuissituatie. Wel hoopgevend: het aantal opgenomen patiënten in de ziekenhuizen blijft voor de tweede dag op rij dalen. In de Belgische ziekenhuizen liggen momenteel 5.590 coronapatiënten, dat zijn er 98 minder dan gisteren. Opnieuw mochten er gisteren meer patiënten de ziekenhuizen verlaten (483) dan dat er nieuwe patiënten bijkwamen (459). “Die verdere daling van het aantal opgenomen patiënten is een goede zaak”, zegt viroloog Steven Van Gucht, al blijft de druk op de ziekenhuizen volgens hem heel hoog. Het aantal patiënten op intensieve zorgen blijft immers lichtjes stijgen naar 1.285 (+9). “Ook de komende dagen zal dat aantal intensieve patiënten wellicht nog toenemen”, zegt Van Gucht. Van de 1.285 intensieve patiënten worden er 992 beademd, 16 minder dan gisteren. De afgelopen 24 uur werden er in ons land 4.300 coronatesten uitgevoerd, 1.580 waren positief. Daarmee is het aantal Belgen dat met zekerheid een coronabesmetting heeft, opgelopen tot 24.983.