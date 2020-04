Coronavirus brengt sterren ‘Sex and the City’ even weer samen

Op het scherm waren ze beste vriendinnen maar het is algemeen geweten dat de actrices van de populaire serie ‘Sex and the City’ elkaar niet konden uitstaan. Maar in tijden van quarantaine en isolatie zetten de dames even hun persoonlijke frustratie opzij en zijn ze te horen in een podcast.

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon en Kristin Davis hebben een boodschap opgenomen voor de fanpodcast ‘The Bradshaw Boys’. Daarin hebben ze onder meer het medisch personeel in New York uitvoerig bedankt. “We hadden nooit gedacht dat we zo hard op de medische gemeenschap zouden leunen”, zegt hoofdrolspeelster Sarah Jessica Parker. “Ik weet niet hoe we jullie ooit genoeg gaan kunnen bedanken.” Ook Cynthia Nixon, die de rol van Miranda Hobbes vertolkt, prees de dokters en verpleegkundigen de hemel in. “Hoe het alstublieft veilig, jullie zijn onze helden en ik bedank jullie uit de grond van mijn hart.”

Positieve boodschap

Het initiatief kwam er niet zomaar. Superfan en dokter Meg kwam met het idee op de proppen en vroeg de actrices om een positieve boodschap te brengen. Meg, die zelf op de dienst Intensieve Zorg werkt, was aangenaam verrast toen de actrices niet alleen haar maar alle zorgmedewerkers bedankten. “Ik ben blij dat ik een beetje vreugde kon brengen”, zegt meg. “Het is moeilijk en het betekent zoveel voor de mensen die in de zorg werken en dagelijks geconfronteerd worden met de ziekte.”