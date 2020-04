Nog voor de zomer eerste klinische tests van vaccin op Belgische patiënten

Het Duitse laboratorium CureVac gaat in juni zowel in Duitsland als België starten met klinische tests van een vaccin tegen het coronavirus. Dat melden de Franstalige kranten La Libre en L’Echo donderdag op gezag van Jean Stéphenne, voorzitter van de raad van toezicht van CureVac.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Het vaccin maakt gebruikt van het ‘Messenger RNA’. Door dat te injecteren in het lichaam van de patiënt, wordt het immuunsysteem gestimuleerd om zelf de gewenste therapeutische proteïnen te produceren.

De eerste klinische tests zullen al in juni (uiterlijk juli) worden uitgevoerd bij gezonde, niet aan het virus blootgestelde Belgen, aldus de Stéphenne, een Belg die eerder ook al directeur was van GSK Biologicals. Daarna zal het experimentele vaccin ook worden geïnjecteerd bij mensen die wel werden blootgesteld aan het virus, vervolgens ook bij ouderen… De tests zullen bij 2.000 tot 3.000 Belgen worden uitgevoerd.

LEES OOK. Geef plasma en help onderzoek om de wereld van de coronacrisis verlossen

CEO ontslagen na onderhoud met Trump

Jean Stéphenne werd nog maar pas aangesteld nadat de Amerikaanse CEO van CureVac in maart werd ontslagen wegens wangedrag. De Duitse regering onder leiding van Angela Merkel was niet te spreken over het feit dat de CEO van het laboratorium - dat overheidssubsidies - krijgt, begin maart naar het Witte Huis was gegaan om over het vaccin te onderhandelen met president Trump.

LEES OOK. Topadviseur Witte Huis waarschuwde VS al in januari voor coronavirus

“Hij moest zijn raad van bestuur toestemming gevraagd hebben voor deze ontmoeting, maar deed dat niet”, aldus Stéphenne. “Maar de beslissing van zijn ontslag was eigenlijk daarvoor al genomen. We waren niet tevreden van hem.”