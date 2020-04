Genkie Nordin Jackers speelt paashaas

Nordin Jackers, doelman van KRC Genk die dit seizoen uitgeleend werd aan Waasland-Beveren, heeft zopas een onverwachte Paasattentie laten bezorgen aan de bewoners van de drie Lanakense woonzorgcentra.

Nordin Jackers (22) afkomstig uit Veldwezelt en op dit ogenblik werkloze doelman bij Waasland-Beveren wil de 410 bewoners van de Lanakense woonzorgcentra een hart onder de riem steken in deze ‘goede week’. Het gaat om wzc Ludinaca, 3 Eiken en Bessemerberg.

“In dit coronatijdperk mogen de senioren in onze woonzorgcentra geen bezoek ontvangen en dat is erg sneu voor iedereen, zeker in deze Paastijd. Om ze een beetje op te beuren laat ik al de bewoners een kleine attentie bezorgen: paaseitjes en paashazen van chocolade. Ja, we denken aan hen en ze zijn niet de enigen die het contact met de familie en vrienden missen” zegt Jackers.

Omdat hij ‘#KoopLokaal’ - zeker in deze crisistijd - hoog in het vaandel draagt, kocht de doelman de cadeautjes bij de Carrefour Market in Lanaken.