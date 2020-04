Minderjarige kweekt drugs bij grootmoeder in Schaffen

Hasselt / Diest -

De politie Demerdal (Diest-Scherpenheuvel-Zichem) heeft woensdag na de ontdekking van een wietplantage in een huis op de Diestsebaan in Schaffen een minderjarige jongen uit Diest opgepakt. De minderjarige had een kweekruimte voor cannabis ingericht in het huis van zijn grootmoeder. Hij had er een honderdtal plantjes staan en was geen onbekende van de politiediensten. De minderjarige stond al onder toezicht van de jeugdrechter in Hasselt. Die moet nu beslissen wat er met de jongeman moet gebeuren. De wietplantage is inmiddels opgeruimd.