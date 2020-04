Unief en hogescholen roepen op om huurprijs studentenkoten tijdelijk aan te passen

Diepenbeek / Hasselt / Genk -

De Universiteit Hasselt en de Limburgse hogescholen PXL en UCLL roepen eigenaars van studentenkamers via een brief op om solidariteit te tonen met de studenten. Velen hebben het financieel moeilijk, doordat het eigen inkomen of dat van hun ouders volledig of gedeeltelijk is weggevallen.