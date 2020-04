De Belg die in alle stilte een miljardenimperium uit de grond stampte

Ondernemer Eric Wittouck (73) is officieel de meest waardevolle Belg. Hij is dit jaar de enige landgenoot in het miljardairslijstje van Forbes, en springt van plaats 191 naar 169. Wittoucks imperium: 8 miljard dollar, een slordig half miljard meer dan een jaar geleden. Allemaal in stilte opgebouwd uit suikerklontjes, afslankingsprogramma’s en hondenbrokken.