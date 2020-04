Enkele weken zonder competitie vanwege de coronacrisis hebben LeBron James van mening doen veranderen. Vorige maand zei de NBA-vedette nog dat wedstrijden achter gesloten deuren voor hem geen optie waren, maar inmiddels is hij van mening veranderd.

“Als je een locatie zou vinden die afgeschermd kan worden, bijvoorbeeld in Las Vegas, waar wij terecht zouden kunnen en het veilig is, dan moet je daarover kunnen praten”, zei James in een videogesprek ...