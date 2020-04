Chinese overheid wil het eten van katten- en hondenvlees verbieden

China wil het eten van katten- en hondenvlees verbieden. Het ministerie van Landbouw heeft woensdag een voorstel gepubliceerd voor een lijst met dieren die nog mogen worden gefokt voor vlees, vacht of medisch gebruik. Honden en katten staan daar niet meer op, vossen en struisvogels bijvoorbeeld nog wel. Tot 8 mei kunnen Chinezen feedback geven op dit voorstel, aldus het ministerie.

In een verklaring meldt het ministerie nog dat honden van de lijst zijn gehaald vanwege de grote internationale zorgen over de misstanden in de hondenfokkerij. Daarnaast worden honden steeds populairder ...