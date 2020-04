Zo bescherm je je ramen tegen agressieve, concurrerende mannetjesvogels

“Een vogel valt mijn raam aan!”. Het is momenteel de oproep die ze bij het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen het vaakst te horen krijgen. In de weerspiegeling van ramen zien mannetjes een concurrerend mannetje die ze willen verjagen. En dat kan er agressief aan toe gaan. Maar de oplossing is simpel: neem de weerspiegeling weg.