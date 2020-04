Op TikTok zijn heel wat filmpjes te zien waarin er een naaktchallenge wordt uitgevoerd. Daarbij gaat iemand helemaal naakt voor zijn of haar partner staan die op dat moment aan het gamen is. Bedoeling is dat er meteen gestopt wordt met gamen om… iets anders te doen. Maar bij deze naaktchallenge gaat het mis, want de vrouw zag één klein detail over het hoofd.