Bilzen -

Een koppel dat woensdag aan het fietsen was in de Linnerbocht in Martenslinde heeft een gezamenlijke boete van 174 euro gekregen. De twee fietsers werden staande gehouden omdat zij, ondanks het verkeersbord, toch aan het fietsen waren op een plaats waar dat niet is toegelaten. Een fietser kreeg een boete van 58 euro. Zijn vrouw, die ook geen identiteitskaart kon voorleggen, kreeg een boete van 116 euro.