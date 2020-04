In dit rusthuis vielen al 26 slachtoffers: “De geur die er hing blijft me bij”

Vanuit woonzorgcentra bereikt ons het ene dramatische bericht na het andere. Zo stierven er in WZC Laarsveld in Geel al 26 bewoners. Een vrouw die er als vrijwilliger aan de slag ging, zag van dichtbij hoe schrijnend de situatie is. “De medewerkers staan vaak machteloos”, getuigt ze. In het WZC Buitenhof in Brasschaat vielen al 11 doden te betreuren. “Uit de tests zal blijken dat zowat 80 tot 90% van bewoners én personeel besmet zal zijn”, aldus de Brasschaatse directie. In WZC De Reiger in Temse vielen al negen doden.