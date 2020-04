De lockdown begint te lang te duren: “Motivatie om maatregelen na te leven daalt”

De vrijwillige motivatie om de coronamaatregelen na te leven staat onder druk, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent. Het begint allemaal lang te duren en ondanks de bemoedigende cijfers die vooral uit de ziekenhuizen komen, is er voorlopig weinig perspectief op verandering. Toch moeten we nu meer dan ooit volhouden. “Alleen zo kunnen we vermijden dat er een nieuwe piek komt.”