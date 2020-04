Disney geeft populair ‘Frozen’-figuurtje eigen onlinereeks

Olijk en vrolijk is Olaf de sneeuwpop uit Frozen. Het ideale figuurtje om een beetje ontspanning te brengen bij de kinderen die nu thuis moeten blijven door de coronacrisis. Dus heeft Disney het populaire figuurtje een eigen onlinereeks gegeven. At home with Olaf (Thuis met Olaf) wordt – geheel volgens de regels van de quarantaine in de Verenigde Staten – van thuis uit gemaakt.