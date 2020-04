Vakantiegeld vroeger uitbetaald in bepaalde sectoren

Mensen die in de schoonmaak, de dienstenchequesector, de horeca, het uitzendwerk of beschutte werkplaatsen aan de slag zijn, krijgen hun vakantiegeld dit jaar vroeger. Op vraag van de vakbonden zal de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) de betalingen al in de loop van mei doen, zo zegt ACV woensdag.