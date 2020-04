"De Tatoeages van Lewis Hamilton, daar ben ik geen fan van"

Ron Dennis, de voormalige baas van McLaren, is de ontdekker van Lewis Hamilton. In een interview met ‘Sky’ laat hij weten waarvoor hij hem bewondert en de dingen die hij niet goed vindt.

“Ik ben het niet altijd eens met wat hij doet en zegt,” steekt Dennis van wal. “Maar je kan er van op aan dat Lewis de mensen van wie hij hulp gekregen heeft steeds naar waarde schat.”

Dennis denkt ook dat hijzelf een grote indruk heeft nagelaten op de ondertussen zesvoudige wereldkampioen.

Het was Ron Dennis die geloofde in de jonge Lewis Hamilton en hem toevoegde aan het junior-programma van McLaren. In 2007 kreeg hij weer het vertrouwen van Dennis en mocht hij debuteren voor McLaren in de Formule 1, dit aan de zijde van niemand minder dan Fernando Alonso. En in zijn tweede jaar in de F1 behaalde hij de wereldtitel voor de legendarische renstal uit Woking.

Als Dennis het heeft over zijn relatie met Lewis Hamilton destijds heeft hij het over een innige band, een vader-zoon relatie als het ware.

“We hadden een relatie als vervangvader en zoon en ik denk niet dat Anthony (de vader van Lewis) het daar ooit moeilijk mee gehad heeft.”

In 2013 verliet Hamilton het vertrouwde nest en ging hij aan de slag bij Mercedes maar Dennis vertelt over zijn ex-rijder dat hij nooit vergeet vanwaar hij komt en wat hij te danken heeft aan zowel Ron Dennis als zijn vader Anthony.

“Sinds zijn vertrek bij McLaren is hij rijper geworden,” gaat Dennis verder. “Dat is normaal, dat komt met de leeftijd maar er zijn ook dingen die hij gedaan heeft waar ik het niet helemaal mee eens ben. Ik ben namelijk geen grote fan van tatoeages.”

Ron Dennis staat te boek als iemand die enorm gestructureerd is en staat op orde en netheid, het verhaal dat hij een keer per jaar de kiezel van zijn oprit liet reinigen kent elke F1-fan wel. Het zal u dan ook niet verbazen dat hij geen grote fan is van de tatoeages van Hamilton.

