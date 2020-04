"F1-seizoen gaat waarschijnlijk zonder publiek van start in Europa"

De technisch directeur van de Formule 1, Ross Brawn, laat weten dat het F1-seizoen 2020 waarschijnlijk van start zal gaan in Europa en dat de mogelijkheid bestaat dat dit achter gesloten deuren zal zijn.

Brawn laat weten dat het de bedoeling is om het F1-seizoen zo snel als mogelijk van start te laten gaan en niet in het minst voor de fans, die in deze moeilijke tijden wel wat entertainment kunnen gebruiken. Als dat betekent dat er een paar evenementen achter gesloten deuren moeten plaatsvinden neemt hij dat erbij.

"Reizen voor de teams en voor iedereen die erbij betrokken is gaat een van de grote problemen worden," zei Brawn tegenover 'Sky' .

"Onze visie is een Europese start en dat zou een gesloten evenement kunnen zijn. We zouden een zeer besloten omgeving kunnen creëren, waar teams op chartervluchten binnenkomen. We brengen ze naar het circuit, we zorgen ervoor dat iedereen wordt getest, het circuit wordt ontruimd en zo zal er voor niemand een risico worden genomen."

Hij beseft dat gesloten evenementen niet ideaal zijn maar hij wil ook de miljoenen fans niet vergeten die de F1 voor de buis volgen.

"We kijken naar de organisatiestructuur die ons de vroegste start zou kunnen geven. Maar ook het vermogen om die start te behouden. Het heeft geen zin om te beginnen en dan weer even te stoppen. Het is hoogstwaarschijnlijk in Europa, mogelijk wordt dat een gesloten evenement."

Als het mogelijk is om in juli te starten zou het nog mogelijk zijn om negentien races af te werken in 2020. Een mogelijkheid zou dan zijn dat er drie opeenvolgende raceweekends komen gevolgd door een vrij weekend.

Er wordt ook overwogen om de raceweekends in te korten tot tweedaagse evenementen om de teams en het personeel niet te fel onder druk te zetten. Voorlopig blijft de Formule 1 dus geloven in een alternatieve maar volwaardige F1-kalender.

