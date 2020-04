Tweede lichaam geborgen van vermiste Kennedy-telg

Ongeveer een week na het kano-ongeval in de Amerikaanse staat Maryland, is nu een tweede lichaam geborgen. Het gaat om de 8-jarige Gideon McKean, zoon van de kleindochter van Robert F. Kennedy. Het lijk van de jongen lag in het water, op enkele honderden meter van waar zijn moeder Maeve Kennedy Townsend McKean dood werd aangetroffen. Dat bevestigde de politie.