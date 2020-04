Het was niet meteen het leukste seizoen bij Sporting Hasselt dat Dylan Swinnen meemaakte. Door een hartziekte moest hij een hele tijd aan de kant toekijken. Nu hij zich na acht hondstrouwe jaren opmaakt voor een nieuwe uitdaging bij Helson, is de 27-jarige doelman echter terug helemaal hersteld. Ondertussen heeft hij als postbode in deze coronatijden zijn handen meer dan vol.