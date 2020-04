We zien het niet omdat we niet binnen mogen, maar ook in de dierentuinen dragen de verzorgers van mensapen en tijgers een mondmasker. Zo vermijden ze dat ze de dieren met corona besmetten. Dat die vrees terecht is, bewijst onderzoek uit Wuhan, waar tien procent van de katten besmet blijkt. En in de zoo van New York heeft het corona­virus toegeslagen bij een tijger.