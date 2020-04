Jo Knapen, zaakvoerder van Feestzaal Blickenberg in Borgloon, is overleden. Hij werd amper 32 jaar.

De immer goedlachse levensgenieter runde de zaak samen met zijn verloofde. Hij was zelf opgeleid als chef-kok (Hotelschool Hasselt) en richtte in 2015 grillrestaurant d’Entrecôte in Borgloon op. Naast ...