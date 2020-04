Kenneth “Speedy” Smith naar Telenet Giants Antwerp

De Amerikaanse point guard Kenneth “Speedy” Smith (27) zal volgend seizoen in de kleuren van Telenet Giants Antwerp spelen. Smith is een echte floorleader met een uitstekend passing game, veel spelinzicht en zoals zijn bijnaam al doet vermoeden, erg snel.

Hij komt over van Spirou Charleroi en kent de Belgische EuroMillions League. Hij tekende afgelopen seizoen voor een knap gemiddelde van 10 punten, 5 rebounds en maar liefst 8 assists (beste in de Euromillions League, red.) Daarvoor speelde hij in de Hongaarse competitie en drie jaar in de NBA G League bij de Los Angeles D-Fenders (LA Lakers) en Grand Rapids Drive (Detroit Pistons). Met Speedy Smith heeft Giants zijn eerste versterking voor volgend seizoen binnengehaald.