Toni Kroos onder vuur in Spanje: “Een deel van je loon afstaan is een zinloze donatie aan de club”

Real-middenvelder Toni Kroos ligt in Spanje stevig onder vuur omdat hij ondanks de coronacrisis pertinent weigert een deel van zijn loon af te staan. “Een deel van je loon afstaan, is een zinloze donatie aan de club”, vertelde de 30-jarige Duitser dinsdag.

Kroos wil gewoon zijn volledige loon, zo’n 170.000 euro per week, “en zal er dan wel iets nuttigs mee doen”. “We moeten allemaal helpen waar nodig. Maar voetballers moeten vrij kunnen kiezen wat ze met hun geld doen. Er zijn heel wat instanties die het geld harder nodig hebben dan voetbalclubs.”

“Kroos moet terugkeren naar de aarde. Hij toont een ongevoeligheid die me pijn doet”, vindt AS-journalist Tomas Roncero. “Het is duidelijk dat hij niet bekommerd is om het bedrijf dat hem betaalt.” “Dit is als een klap in het gezicht”, meent analist en voormalig doelman en trainer Jorge D’Alessandro. “Deze man leeft in een luchtbel, in een andere wereld.” Ook de fans vragen Kroos om “een beetje solidariteit”. “Hij zou zich moeten schamen om een loonsverlaging tegen te gaan als velen niets te eten hebben.”

Bij andere Spaanse topclubs als Barcelona en Atletico Madrid leveren de spelers 70 procent van hun loon in. Die van Madrid namen nog geen dergelijke actie.

In Engeland zijn de spelers eveneens sterk gekant tegen een loonsverlaging. Zij stellen dat dat zou leiden tot minder belastingen voor de staat, wat dan weer nefast zou zijn voor de gezondheidszorg. Wayne Rooney van tweedeklasser Derby County liet een soortgelijk geluid als Kroos horen. Hij noemde een voorstel waardoor de spelers van de Engelse competitie 30 procent zouden moeten inleveren “een schande”. “Als de regering mij vraagt om de zorgverleners en ziekenhuizen bij te staan, doe ik dat met trots, zolang ik maar weet waar het geld naartoe gaat. Maar ik zit in een positie waarin ik best wat op kan geven, niet elke voetballer heeft die luxe. Toch zijn wij het mikpunt. Waarom zijn voetballers plots de zondebokken? “