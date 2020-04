Deelnemer ‘Big Brother’ stapt na 50 dagen uit het huis: “Wereld is veranderd”

Big Brother mag bij ons dan al een tijdje verdwenen zijn, in andere landen is het nog steeds een veelbekeken televisieprogramma. Ook in tijden van het coronavirus, waar deelnemers soms nog niet op de hoogte gebracht zijn van wat er allemaal gaande is. Dat overkwam de 38-jarige Daniel. “Ik moet dit nog verwerken.”

In Zweden bijvoorbeeld stapte Daniel Glasman (38) na vijftig dagen uit het Big Brother-huis. De man kwam in een totaal andere wereld terecht, eentje waarin het coronavirus alles heeft overgenomen.

“Ik moet de gebeurtenissen nog verwerken”, zegt Glasman in een interview met The Guardian. “Het is moeilijk, want we leefden de hele tijd afgescheiden van de buitenwereld. De hele wereld is veranderd terwijl ik weg was. Ik kan precies geen vijftig dagen weg zijn of de wereld valt uit elkaar.”

De consultant kreeg naar eigen zeggen maar weinig informatie. “De deelnemers werden op de hoogte gebracht van het coronavirus, maar de informatie was beperkt. Daardoor hebben we de situatie echt onderschat. Toen wij in het huis zaten, waren er in Zweden nog geen besmettingen geconstateerd. We maakten er zelfs grapjes over, we dachten dat de wereld zou gaan lijken op een zombiefilm.”

“Ze wilden ons niet ongerust maken”

Maar toen de pandemie ook in Zweden toenam, kregen de deelnemers meer informatie. “Maar nog steeds was het moeilijk om te begrijpen wat er zich buiten het huis afspeelde. Ik zat vijftig dagen opgesloten in een huis, ik kon amper nog de dagen van elkaar onderscheiden.” De productie van het televisieprogramma wilde de deelnemers wel geruststellen. “We kregen informatie over onze vrienden en familie, dat het goed met hen ging. Ze wilden ons niet ongerust maken.”

Hoewel het programma bij ons al jaren niet meer uitgezonden wordt, is het nog steeds populair in de rest van de wereld. De Canadese productie zette het programma vroegtijdig stop door de uitbraak van het virus en doneerde het prijzengeld aan goede doelen. De Braziliaanse versie laat het programma voorlopig doorgaan. In Duitsland werd een extra aflevering gefilmd waarin de deelnemers het wereldnieuws te horen kregen.