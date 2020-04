Paus Franciscus: “Sommige Europese politici doen denken aan Hitler”

Volgens paus Franciscus voeren sommige Europese politici ideeën uit die lijken op die van de Duitse nazidictator Adolf Hitler. Dit zei hij woensdag in een interview. Hij kondigde woensdag ook de oprichting aan van een nieuwe studiecommissie om na te denken over de mogelijkheid om vrouwelijke diakenen te wijden.

“Het is al te gemakkelijk om Hitlers toespraken uit 1933 te onthouden”, zei de paus. “Ze verschilden niet zoveel van sommige toespraken van een paar Europese politici nu.”

Hij gaf hierbij ook kritiek op de moderne “wegwerpcultuur”, hoe hij het zelf noemt. “In de financiële wereld leek het normaal om [mensen] op te offeren, om een politiek van wegwerpcultuur te beoefenen, van het begin tot het einde van het leven.” Hiermee reageert de paus op de huidige situatie waarbij er in sommige landen discussie ontstond of economisch herstel prioriteit moet krijgen, ook al leidt dat ertoe dat meer levens verloren gaan.

Vrouwelijke diakenen

De paus kondigde woensdag ook de oprichting aan van een nieuwe studiecommissie om na te denken over de mogelijkheid om vrouwelijke diakenen te wijden. Het diaconaat is momenteel gereserveerd voor mannen. Diaken zijn geordineerd om de preek tijdens de mis te houden, om doopfeesten, huwelijken en begrafenissen te vieren. Nu wordt de discussie hervat of ook vrouwen diaken kunnen worden, maar met een andere studiecommissie. In 2019 had de paus immers al eens aangegeven dat de leden van de eerste studiecommissie veel te uiteenlopende meningen hadden.

De pandemie zorgde voor buitengewone veranderingen in het Vaticaan. Het Sint-Pietersplein en de basiliek zijn gesloten en de paus spreekt de gelovigen alleen toe via live gestreamde berichten en gebeden. Ook de paasvieringen van deze week zullen plaatsvinden zonder publiek en traditionele evenementen, zoals de processie van Goede Vrijdag door het Colosseum in Rome, zijn geannuleerd.