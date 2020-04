Hele wereld kijkt vanuit zijn luie zetel naar Van Eyck-tentoonstelling

Gent - Duizenden kijkers van over heel de wereld bezochten de unieke Van Eyck-tentoonstelling vanuit hun zetel. Woensdagavond ging de virtuele rondleiding van de tentoonstelling in het MSK in première op Facebook met aanvullend vragenuurtje zelfs.

“Welkom in het MSK”, zegt Till-Holger Borchert, kunsthistoricus en Van Eyck-expert via een livestream woensdagavond op Facebook. Dankzij het project ‘Stay At Home Museum’ kunnen kunstliefhebbers uit heel de wereld een virtueel bezoek brengen aan het MSK en de Van Eyck-tentoonstelling, dat net als alle andere musea sinds de uitbraak van het coronavirus gesloten is. “Toen we de vraag kregen of de Van Eyck-tentoonstelling in het MSK wilde meewerken aan het project waren we uiteraard onmiddellijk akkoord”, zegt Gents schepen van Cultuur Sami Souguir (Open VLD). “Zo krijgen kunstliefhebbers van over de hele wereld de kans om rondgeleid te worden tussen de unieke meesterwerken.”

De virtuele rondleiding kan alvast een succes genoemd worden. Vanaf het begin kijken al meer dan 6.000 mensen uit heel de wereld live mee, gaande van de Verenigde Staten tot Roemenië. Wil je zelf nog meevolgen? Dat kan via de Facebook-pagina Flemish Masters 2018 – 2020. Wie de première mist, kan de virtuele rondleiding volledig herbeleven via Youtube.