Bewoners bewaken zelf historische site na tweede nacht vandalisme

Dilsen-Stokkem -

Op het eiland Tivoli in Lanklaar is in de nacht van dinsdag op woensdag voor de tweede keer in evenveel nachten schade aangebracht aan toeristische elementen op de fiets- en autoparking in de Historische Scheepvaartsite Tivoli. “We gaan met enkele bewoners zelf bewaken”, klinkt het.