Trucker pleit schuldig aan doodslag na vondst 39 lijken in koelcontainer

In de zaak van de Vietnamezen die eind oktober in het Engelse Essex dood werden aangetroffen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer, heeft een vrachtwagenbestuurder schuldig gepleit aan doodslag. De 25-jarige Maurice Robinson uit Noord-Ierland verscheen woensdag voor de rechter in Londen. Hij pleitte eerder, in november, al schuldig aan onder andere medewerking aan illegale immigratie.