Natuurgebied De Maten in Genk en Diepenbeek is dankzij hard werk van Natuurpunt-vrijwilligers en met 235.000 euro subsidies gedeeltelijk in ere hersteld. Soorten die lang verdwenen leken, duiken opnieuw op. En er zit nog meer moois aan te komen...

Drie jaar hebben de werken in het gebied van Natuurpunt ongeveer geduurd. “Tot dan was er in het ongeveer 550 hectare grote gebied nog maar weinig gedaan. Daarom dat we het eens grondig onderhanden hebben ...