Anderlecht krijgt ondanks aanvallen op licentie toch gewoon groen licht

KV Oostende, Waasland-Beveren, Virton. Stuk voor stuk zeiden ze de licentie van Anderlecht te zullen aanvallen. De eerste club omwille van de macht die Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nog steeds heeft over KVO, de andere twee omwille van de rol van makelaar Wouter Vandenhaute binnen de club. De Licentiecommissie besliste echter de Brusselaars toch groen licht te geven. KV Oostende heeft inmiddels al aangekondigd in beroep te gaan tegen de licentie van Anderlecht.

De licentiecommissie ging voor zijn beslissing af op een door Marc Coucke en Karel Van Eetvelt getekende verklaring betreffende Wouter Vandenhaute. Daarin stipuleert Anderlecht dat er geen contractuele relatie is tussen de twee, dat Vandenhaute de club enkel van extern advies voorziet, dat zijn meningen geen betrekking hebben op de transferpolitiek, dat hij geen enkele uitvoerende macht heeft en dat hij geen aanzienlijke invloed uitoefent op de club.

KV Oostende voerde de invloed van Coucke op de club aan bij de Licentiecommissie, maar die werd afgedaan als “niet relevant voor de beoordeling van de licentie van KV Oostende”. “De Licentiecommissie moet zich beperken tot haar reglementaire bevoegdheid en taken en mag er zich niet toe lenen louter op vraag van een bepaalde club in het kader van een dispuut een voor de beoordeling van de licentieaanvraag niet relevant standpunt in te nemen.”