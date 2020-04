Vertrekt Laszlo Bölöni bij Antwerp? “Ik reken erop dat ik niet verderga”

Komt er na drie seizoenen een einde aan het Laszlo Bölöni-tijdperk bij Antwerp? Het zou goed kunnen, want de 67-jarige Roemeen zegt zelf dat hij de club na dit seizoen wellicht verlaat.

“Ik reken erop dat ik niet verderga”, vertelt Bölöni in een video-interview met het Hongaarse M4 Sport. “We hebben een niveau bereikt waarop de volgende stap het winnen van de titel zou zijn, en dat vereist een andere filosofie. Ik denk niet dat we nog meer progressie kunnen maken. Ik zou wel graag in het voetbal actief willen blijven. Ik ben dwaas genoeg om nog steeds te denken dat ik mijn energie en drive kan doorgeven.”

Bölöni is bezig aan zijn derde contractjaar bij Antwerp. Dit seizoen loodste hij de club naar een vierde plaats. Als de stopzetting van de competitie volgende week bekrachtigd wordt op de Algemene Vergadering van de Pro League, zou hij in principe enkel tijdens de bekerfinale nog langs de lijn staan bij The Great Old. Tenzij hij nog van gedacht verandert en het bestuur hem een vierde jaar gunt, natuurlijk.