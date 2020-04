Gekwalificeerde paralympische atleten behouden ticket voor Paralympische Spelen in 2021

Paralympische atleten die zich plaatsten voor de Paralympische Spelen in 2020 zijn ook automatisch zeker van startrecht op de editie van volgend jaar. Dat verklaarde Andrew Parsons, voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), woensdag in een videoboodschap. De Paralympische Spelen werden, net als de Olympische Spelen, met een jaar uitgesteld omwille van de coronacrisis. De nieuwe datum is 24 augustus tot 5 september 2021.