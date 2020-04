14 nieuwe corona-overlijdens in Limburg brengen totaal op 194, 50 patiënten mogen ziekenhuis verlaten

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen zijn opnieuw veertien patiënten met een coronabesmetting overleden. Dat brengt het totale dodenaantal op 194. Wel goed nieuws: er mochten opnieuw 50 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten, het totale aantal ontslagen patiënten in Limburg komt daarmee op 491.

Het coronavirus slaat opnieuw hard toe in de Limburgse ziekenhuizen. Zo stierven er in onze ziekenhuizen opnieuw 14 patiënten met een coronabesmetting. Jessa in Hasselt heeft opnieuw zes corona-overlijdens te betreuren, waarmee het totale aantal daar al op 57 komt. In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden staat de balans, met één nieuw corona-overlijden, ondertussen op 50. Ook het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder heeft twee nieuwe overlijdens te betreuren en verloor in totaal al 27 corona-patiënten. Het ZOL in Genk telt met twee nieuwe sterfgevallen in totaal 21 corona-overlijdens. Ook in het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik en AZ Vesalius ziekenhuis in Tongeren stierf opnieuw een coronapatiënt, waarmee de balans daar respectievelijk op 14 en 13 corona-overlijdens komt. Het Mariaziekenhuis in Pelt telde tot vorige week donderdag 12 overleden corona-patiënten.

Wel hoopgevend: na 63 ontslagen patiënten gisteren, mochten er opnieuw 50 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten in Limburg. Het totale aantal ontslagen patiënten in Limburg komt daarmee op 491.