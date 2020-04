Een 22-jarige transgender uit Pelt heeft woensdag in Hasselt 15 maanden cel met uitstel gekregen aanranding van twee minderjarigen. Ze deed de kinderen oneerbare voorstellen en keek samen met haar nichtje van 5 jaar naar kinderporno.

De feiten speelden zich af in 2016 toen de vrouw nog een jongen was. Interpol tipte de Belgische speurders dat hij op zijn 17de kinderporno verspreidde. Niet veel later toen de verdachte meerderjarig ...