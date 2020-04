Datum voor WK atletiek in zomer van 2022 ligt vast

Het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene (Oregon) zal plaatsvinden van 15 tot 24 juli 2022. Dat maakte World Athletics woensdag bekend.

Na de verplaatsing van de Olympische Spelen in Tokio naar de zomer van 2021, was het al geweten dat het WK met een jaar zou worden uitgesteld naar 2022. Aanvankelijk stond het toernooi van 6 tot 15 augustus 2021 geprogrammeerd, maar dat overlapte met de nieuwe datum voor de Spelen (23 juli - 8 augustus 2021).

“Het bestuur van World Athletics keurde de nieuwe data deze week goed na uitvoerige discussies met de belanghebbende partijen, bij wie de organisatoren van twee andere grote kampioenschappen die moeten plaatsvinden in juli-augustus 2022, de Birmingham 2022 Commonwealth Games en de multisport European Championships in München. Het nieuwe schema voorkomt een direct conflict tussen deze verschillende grote evenementen en, mits een doordachte planning, krijgen atleten de kans in drie competities van wereldklasse aan te treden”, luidt het.

De Commonwealth Games in het Britse Birmingham staan geprogrammeerd van 27 juli tot 7 augustus, het EK multisport of “European Championships” (met naast atletiek al zeker wielrennen, golf, turnen, roeien en triatlon) van 11 tot 21 augustus 2022.