ROYALS. Lachen met de groene outfit van de Queen, geboorteakte van Archie geeft geheimpjes prijs

Normaal is de outfit van Queen Elizabeth niet echt veelbesproken, maar dat was deze week even anders. Ondertussen dook de echte naam van Meghan Markle op en vertelde Cindy Crawford over haar ontmoeting met prinses Diana. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

De groene outfit waarin de Britse koningin Elizabeth II de natie uitzonderlijk toesprak over de coronacrisis was een zegen voor Photoshop-liefhebbers. Ze smulden van de kleur, die net dezelfde is als een ‘green screen’, waarop in de televisiewereld van alles op kan worden geprojecteerd. Carte blanche dus… Artiesten gebruikten het canvas om er digitaal de gekste outfits op te knutselen. Zo werd de Queen plots een hipster in Iron Maiden-shirt en kreeg ze een Star Trek-look mee.

Het Amerikaanse blad Page Six kreeg de geboorteakte van Archie te pakken en daar staan blijkbaar toch een paar opvallende details op. Zo heet Meghan Markle eigenlijk voluit Rachel Meghan Markle. Opmerkelijk genoeg vertolkt ze in de serie ‘Suits’ het personage Rachel Zane, dezelfde voornaam dus als haar echte.

Bovendien staat ze vermeld met de functiebeschrijving ‘Prinses van het Verenigd Koninkrijk’ in plaats van enkel ‘Hertogin van Sussex’. Fans zijn vooral verbaasd over die onthulling. “Ze is technisch een prinses, maar niet in haar eigen naam. Ze is Hare Koninklijke Hoogheid via haar echtgenoot prins Harry”, klinkt de uitleg in de Britse krant The Mirror.

Ook interessant: de rekening voor een nacht in het Portland Hospital in Londen waar ze beviel bedroeg bijna 23.000 euro. Eerder raakte al bekend dat Meghan tijdens haar zwangerschap en bevalling niet op een euro meer of minder keek en in totaal wel ruim een miljoen euro aan kosten maakte.

Foto: ISOPIX

Ondertussen is opa prins Charles herenigd met zijn Camilla nadat hij het coronavirus had opgelopen. Sinds maandag zouden de twee weer in dezelfde ruimtes vertoeven in hun Schotse residentie Birkhall. De 71-jarige prins kampte met milde symptomen en ging voor de zekerheid veertien dagen - de periode die werd opgelegd door de Britse overheid - in zelfquarantaine om zijn echtgenote niet te besmetten. Hij zou ondertussen weer helemaal opgeknapt zijn.

Foto: ISOPIX

Prins Albert van Monaco is ondertussen aan de beterhand na zijn besmetting met het coronavirus. Hij zou weer thuis zijn na een ziekenhuisopname en tijd doorbrengen met zijn gezin, maar zijn zus prinses Stéphanie is er toch niet gerust op. Dat vertelde ze deze week in een interview met Monaco Info. “Het kan goed aflopen, maar dat is niet bij iedereen het geval”, zei ze onder meer.

Stéphanie, het derde en jongste kind van prins Rainier en prinses Grace, hoopte dat er ook lessen getrokken zullen worden uit de huidige crisis en dat de samenleving zal verzachten. “Dat mensen aardiger met elkaar omgaan, niet meer duwen om vooraan te kunnen staan en alleen aan zichzelf denken.”

Foto: ISOPIX

Cindy Crawford heeft in een vijftig minuten durend gesprek met Naomi Campbell op haar YouTube-kanaal verteld over haar eerste ontmoeting met prinses Diana, zo’n twintig jaar geleden. Naar verluidt was haar bezoek aan Kensington Palace toen “bijzonder intimiderend”. “Ik was zo onder de indruk van haar aanwezigheid en de plaats waar ik me bevond”, zegt ze over Skype tegen haar collega-topmodel. “Het viel me op hoe bescheiden ze was ondanks het feit dat er heel wat protocol bij kwam kijken.” Ook de toen zestienjarige prins William was bij het gebeuren aanwezig.

Op de Instagrampagina van het Belgisch koningshuis verscheen een opmerkelijk filmpje. We zien er koning Filip en koningin Mathilde en hun kinderen Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore die zwaaien naar de camera, terwijl voor hen in het gras ide woorden ‘courage’ en ‘samen sterk’ zijn gevormd. “Sterkte en moed aan alle slachtoffers en hun naasten. Dank aan de talrijke hulpverleners en vrijwilligers!”, klinkt het in het bijschrift.