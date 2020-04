Visagiste Sabine Peeters leert je opmaken vanuit haar kot

De Belgische visagiste, journaliste en schrijfster Sabine Peeters zit momenteel, zoals de rest van het land, veilig in haar kot. Ze maakt van de gelegenheid gebruik om volgers iets te leren. Daarom bedacht ze Corona Cosmétique, de titel van haar tutorials waarmee je jezelf volgens de regels van de kunst leert opmaken.

Je schminken in semi-lockdowntijden? Als het goed voelt, zeker doen! Nu kun je er misschien zelfs meer tijd voor nemen dan gewoonlijk. De perfecte timing om eindelijk een knalrode lip of cateye te kunnen verwezenlijken. Of misschien wil je wel te weten komen welke make-up je nodig hebt als je groene ogen nog meer wil laten spreken?

Sabine Peeters legt het stap voor stap uit in verschillende, korte afleveringen op Instagram TV en toont ook welke producten ze gebruikt. Zo kun je de looks exact nabootsen. Met de handen in het haar omdat je niet weet wat gedaan met je kapsel dezer dagen? Peeters geeft tips om een stijlvolle nonchalante dot te maken. Ook beach waves, om mee te pronken aan de costa del gazon en aan het kinderbadje, passeren de revue.

Wie graag bijleert, kan hier alle tutorials checken. Heb je alle kneepjes onder de knie? Toon het resultaat gerust aan je vriendinnen in de volgende video-apero.