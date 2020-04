Koen Buyse speelt drie akoestische nummers vanuit zijn kot en eindigt met een verrassing

Vandaag hebben we de eer om Koen Buyse een plek te geven op ons ‘Blijf in uw kot-concertpodium’. Ook voor bekende artiesten hakt de corona-crisis genadeloos in de planning en het dagelijkse leven. Zoals jullie vorige week al in deze krant konden lezen plant Koen Buyse een come-back van zijn band Zornik in 2021. Zolang moeten de liefhebbers van onze Blijf in uw kot-concerten echter niet wachten.

LEES OOK: Zornik ontwaakt in 2021 uit winterslaap

Koen Buyse: “Voor dit concert nam ik akoestische tracks op in mijn studio en het leek me wel leuk om op het einde nog een heropgenomen videoclip van Scared Of Yourself toe te voegen. We hebben met de band deze week de song terug volledig opgenomen, ieder vanuit zijn eigen kot, en er wat beelden opgeplakt. Gewoon voor de fun en misschien kan het voor sommige mensen een opsteker zijn. Het is vast en zeker ook nog eens een reminder om in deze coronatijd best thuis te blijven…”

Wil jij iets achterlaten in de digitale hoed? Dat kan via deze Payconiq-code. (Vermeld aub ‘Buyse’ als omschrijving). Ook Koen Buyse staat de opbrengst integraal af aan Een Hart Voor Limburg, tijdens deze crisis meer dan ooit solidair met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.