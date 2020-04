Belgisch leger ingezet in rusthuis Jette

De medische staf van het Belgische leger is ingezet in een privérusthuis in Jette, zo bevestigt Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo). Het gaat onder meer om verpleegkundigen die overwerkte personeelsleden komen bijstaan. Volgens RTBF is het leger ook ingeschakeld in een rusthuis in Lustin (Namen), maar dat werd nog niet officieel bevestigd.