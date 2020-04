Bewoners van alle Belgische rusthuizen worden getest

Iedereen die in de rusthuizen verblijft of er werkt, zal worden getest. De testen zijn er, de testcapiciteit is er ook. Dat heeft minister Philip De Backer (Open Vld) - verantwoordelijk voor de testen – bekend gemaakt.

Deze week worden er 10.000 testen verstuurd naar ongeveer 1 op 10 van de Vlaamse woonzorgcentra, een aantal die zwaar getroffen is en – ter vergelijking – een andere groep die dat niet is. Nochtans roepen alle 800 Vlaamse rusthuizen om testen. “Die testen zijn er ook, we kunnen er 10.000 per dag afnemen”, verduidelijkt de woordvoerder De Backer. Het was alleen nog wachten op een nieuwe richtlijn van de Risk Management Group (gezondheidsautoriteiten). Die is er nu, dus kunnen de testen ook worden uitgevoerd. “De uitrol zal een hele logistieke operatie zijn en gebeurt in nauw overleg met de woonzorgcentra”, zegt de woordvoerder van De Backer. “Ze zullen ook ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van die testen.”