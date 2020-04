Nederlandse burgemeesters zitten niet te wachten op voetbal: “Hervatten competitie wordt heel lastig”

De Eredivisie hoopt om op 19 juni te kunnen hervatten, maar de burgemeesters van de Nederlandse voetbalsteden vrezen dat het spelen van de laatste wedstrijden in de competitie te veel politie-inzet zal vergen. Als er weer gevoetbald mag worden, dan is het verbod op groepsevenementen opgeheven en dat zou betekenen dat supporters elkaar ook weer mogen opzoeken, in of buiten het stadion. Acht wedstrijden afwerken in een ruim een maand tijd lijkt de burgemeesters ook erg veel.