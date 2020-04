Straatborden kennen veel bijval

Dilsen-Stokkem - Spreuken en straatborden hebben veel succes.

Na overweldigend succes van onze straatspreuken, heeft de gemeente zich extra ingespannen om ze af te drukken en rond te delen. Er zijn momenteel rond de 200 aanvragen. Ook de directeur van de school in Wijshagen heeft een grote oplage voor zijn rekening genomen. We zijn deze mensen hier enorm dankbaar voor wat ze volledig belangeloos doen. Willen iedereen bedanken die eraan meehelpt en hebben daarom een extra bordje gemaakt met de afvalplaten om iedereen nog eens extra in bloemetjes te zetten. Suuuuuuper bedankt