De oma van Miss België Celine Van Ouytsel is overleden ten gevolge van het coronavirus. “Het heeft niet mogen zijn”, schrijft Van Ouytsel op Instagram. “Ik draag je in mijn hart.”

Eind maart was vastgesteld dat de in een woonzorgcentrum wonende grootmoeder besmet was met het virus. Haar toestand was toen nog niet zorgwekkend omdat zware symptomen uitbleven, maar als tachtiger behoorde ...