België organiseert WK indoorhockey in 2021

De Internationale Hockeyfederatie heeft de organisatie van het WK indoor in 2021 toegewezen aan België, zo raakte woensdag bekend. De zesde editie van het toernooi zal tussen 3 en 7 februari 2021 plaatsvinden in de Country Hall in Luik. Zowel bij de mannen als de vrouwen zullen er (inclusief België) twaalf landen deelnemen.