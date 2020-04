Harry Styles ontwerpt T-shirt om strijd tegen Covid-19 te steunen

Heel wat artiesten doneren grote sommen geld aan de strijd tegen het coronavirus en Covid-19, maar Harry Styles kiest voor de creatieve weg. Hij heeft een T-shirt ontworpen en schenkt de opbrengst van de verkoop daarvan aan het goede doel.

Harry Styles kondigde dinsdag aan dat hij een T-shirt heeft ontworpen waarmee hij de kas van het Covid-19 Solidarity Fund van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil spijzen. Op het witte T-shirt prijkt vooraan de tekst ‘Stay home. Stay safe. Protect each other’, achteraan staat ‘This T-shirt fights Covid-19. Treat people with kindness’.

De opbrengst wordt volgens de popster integraal aan de WHO doorgestort. “In tijden als deze is het belangrijker dan ooit om jezelf eraan te herinneren dat er heel wat kracht schuilt in mensen”, zegt hij in een mededeling. “Als je kunt helpen, doneer dan alstublieft wat je kwijt kunt.”

Het T-shirt kost 24 euro en is verkrijgbaar via de officiële webshop van de zanger.