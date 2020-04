95 nieuwe besmettingen brengen totaal in Limburg op 2.789: “Piek is in zicht”

Hasselt - Het aantal Limburgers dat met zekerheid het coronavirus draagt, is opgelopen tot 2.789. Dat zijn er 95 meer dan gisteren. Op dit moment hebben in Limburg 32 op 10.000 inwoners met zekerheid een coronabesmetting. “De piek is in zicht, al zijn we zeker nog niet uit de gevarenzone”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

De afgelopen 24 uur hebben in Limburg opnieuw 95 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er iets meer dan gisteren, toen het om een stijging van 87 nieuwe besmettingen ging. Het totale aantal Limburgers dat op dit moment met zekerheid een coronabesmetting heeft, is daarmee opgelopen tot 2.789. Zowel Antwerpen (2.978 besmettingen) als Oost-Vlaanderen (2.792 besmettingen) tellen ondertussen meer besmette inwoners dan Limburg, maar in verhouding met het inwonersaantal blijft Limburg de zwaarst getroffen provincie. In Limburg zijn op dit moment 32 op 10.000 inwoners met het coronavirus besmet, gevolgd door Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen waar 21 op 10.000 inwoners besmet zijn. Oost-Vlaanderen (19 op 10.000 inwoners besmet) en Antwerpen (16 op 10.000 inwoners) blijven de minst zwaar getroffen provincies.

“Piek begint zich af te tekenen”

Het dodenaantal in ons land staat met 205 nieuwe overlijdens ondertussen op 2.240. In totaal zijn nu 23.403 (+1.209) Belgen met zekerheid besmet met het coronavirus. Wel is er positief nieuws vanuit de ziekenhuizen. Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis daalt het aantal opgenomen patiënten in de ziekenhuizen. De afgelopen 24 uur kwamen er in de ziekenhuizen 487 nieuwe patiënten bij, maar mochten er 524 het ziekenhuis verlaten. Dat betekent dat op dit moment 5.688 coronapatiënten in het ziekenhuis liggen, dat zijn er 324 minder dan gisteren. “Die daling van het aantal ziekenhuisopnames, die zich nu voor het eerst aftekent, is goed nieuws”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “De piek begint zich nu meer en meer af te tekenen, al zijn we zeker nog niet uit de gevarenzone.” Van de 5.688 opgenomen patiënten liggen er 1.276 op intensieve (+16), van wie er 1.008 beademd worden (+9). “We zien dus nog altijd een stijging van het aantal patiënten op intensieve zorgen. De druk op de ziekenhuizen blijft dus groot”, zegt Van Gucht. “We zullen dus moeten blijven volhouden en blijven strijden tegen het virus zodat we die duivel samen in zijn kot krijgen.”